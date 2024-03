Giovanni Allevi dopo la malattia | “Ora colgo i doni della vita molto più di prima”

Ascoli, 6 marzo 2024 - "Io voglio portare gioia! Non mi interessa nient’altro. Ci vediamo stasera!". Giovanni Allevi annuncia con un post la sua presenza a ... (ilrestodelcarlino)

Giovanni Allevi (US Rai) Dopo aver commosso l’Italia intera al Festival di Sanremo, Giovanni Allevi questa sera sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti . ... (davidemaggio)

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Giovanni Allevi, 55 anni il prossimo 9 aprile, è tornato a suonare in pubblico e lo ha fatto in grande stile, sfidando anche la ... (dayitalianews)