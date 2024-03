Giovane operaio colpito a testa e torace da un pesantissimo carico sospeso | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) San Polo (Reggio Emilia), 6 marzo 2024 – Unè statoallae alda un, riportando seri traumi. Si tratta del secondo incidente sul lavoro in poche ore: martedì unè morto precipitando da diversi metri all'interno di un capannone dell'azienda Reggio Ponteggi. Ilinfortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, intorno alle 11,30, alla sede della Reggiana Riduttori, nella sede di via Martiri di Marzabotto 7 a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’azienda è leader nel settore della progettazione e produzione di riduttori per l'industria della produzione dello zucchero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della ...