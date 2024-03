Giordano – “Vedo più probabile il 5º posto”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ANTONIOA RADIO MARTE: “La rincorsa Champions? Credo alla rimonta per il quinto, agguantare il Bologna mi sembra difficile” “Napoli-Juve? La Juve ha creato diverse occasioni da gol, alcune ispirate da errori del Napoli come nel caso della disattenzione di Olivera. I bianconeri hanno creato 5-6 palle gol, il Napoli ha vinto ugualmente approfittando anche dei tanti errori dei bianconeri. Episodio vergognoso ai danni del prof Ascierto? Ci vorrebbe il Daspo, si tratta di delinquenza vera e propria contro cui bisogna intervenire sempre. Il Napoli sta recuperando dei meccanismi di gioco, che erano già noti alla squadra dallo scorso anno, in cui si è vissuto un calcio irripetibile. Bisogna continuare a lavorare, così anche la qualità del palleggio migliorerà. Dire che la Juve ha creato cinque palle gol è raccontare ciò che è ...