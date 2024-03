Ginnastica artistica | la Coppa del Mondo sbarca a Baku | Derwael e Ok vicine al pass olimpico Italia in abbondanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La terza tappa delladeldiandrò in scena a(Azerbaijan) nel weekend del 7-10 marzo . Il massimo circuito internazionale itinerante entra nella sua seconda metà, ricordiamo che al termine della serie di quattro eventi verranno messi in palio, su ciascun attrezzo, dueper le Olimpiadi di Parigi 2024. Il discorso non riguarda la nostra Nazionale, già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Prima occasione possibile di qualificazione ai Giochi per la belga Nina(trave), la nordcoreana An Chang Ok (volteggio), il sudcoreano Ryu Sunhgyun (corpo libero), il taiwanese Tang Chia-Hung (sbarra): dovranno essere i meglio piazzati tra chi insegue la qualificazione per essere certi di staccare il ...