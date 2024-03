Gigi D’Agostino fa causa al festival di musica elettronica di Salisburgo | «Mi devono 30mila euro»

(Di mercoledì 6 marzo 2024), tornato a esibirsi live aldi Sanremo, ha una disputa legale in corso con una società che organizza un importantele in Austria. Il popolare deejay italiano, oggi 56enne e da tempo residente nel Canton Ticino, si è recato nella pretura di Mendrisio Nord per depositare una denuncia contro l’organizzatrice dell’Electric Love, ildiche si tiene ogni anno nei pressi di. I fatti risalgono al 2019:firma un contratto per partecipare agli eventi ed esibirsi da uno dei palchi della manifestazione nell’edizione 2020. Il compenso concordato tra le parti è di 50mila, 20mila come acconto e...

dopo quasi tre anni in cui ha dovuto affrontare non poche difficoltà, il 56enne producer torinese torna a far ballare gli spettatori (ilgiornale)

L'Amour toujours è il pezzo più famoso di Gigi D'Agostino , quello che, dagli anni '90, continua a far ballare in tutto il mondo: come è nato . Gigi D'Agostino ... (movieplayer)

Personaggi Tv, Il popolare dj Gigi D’Agostino è in pretura per un contenzioso con gli organizzatori di un Festival per cui si sarebbe dovuto esibire. Il dj ... (tvzap)

Gigi D'Agostino, la malattia e il Festival saltato: «Datemi i miei 30mila euro. Potevo esibirmi, stavo meglio»: Gigi D'Agostino, dopo la malattia, di recente è tornato a far ballare i suoi adorati fan e lo ha fatto a Sanremo durante il Festival, l'ultimo condotto da Amadeus.corriereadriatico

Battaglia legale per Gigi D'Agostino: il dj fa causa per 30'000 euro: Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...tio.ch

Gigi D'Agostino in pretura: il dj fa causa per 30'000 euro: Il celebre artista si schiera contro la società dietro l'Electric Love Festival. E ieri si è espresso in udienza alla pretura di Mendrisio.tio.ch