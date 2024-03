(Di mercoledì 6 marzo 2024) I fatti in provincia di Modena, il 60enne marocchino è stato arrestato per lesioni aggravata. Lo spiacevole episodio nell’ambito di una separazione difficile della coppia, non accettata dall'uomo. La donna ha riportato abrasioni agli occhi.

Getta candeggina in faccia alla moglie che vuole separarsi: poi allontana i passanti intervenuti: I fatti in provincia di Modena, il 60enne marocchino è stato arrestato per lesioni aggravata. Lo spiacevole episodio nell’ambito di una separazione difficile della coppia, non accettata dall’uomo. La ...fanpage

Getta candeggina in faccia alla moglie per il divorzio e tenta di ostacolare i soccorsi: Grave episodio in via Per Sassuolo a Vignola. La vittima, 49 anni, ha riportato delle abrasioni agli occhi. L’uomo dopo aver allontanato i passanti si è poi deciso a portarla in ospedale: arrestato pe ...ilrestodelcarlino

L'allarme. Auto bruciate, avvelenamenti: preti del Sud nel mirino della criminalità: Bruciata l'auto di un parroco nel Casertano. Il vescovo Lagnese: "Sostegno e stima". Sale la tensione anche in Calabria: nel Vibonese tentativo di avvelenamento durante la Messa.avvenire