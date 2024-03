Germania | a gennaio export + 6 | 3% su anno | surplus di 27 | 5 mld

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - A2024, le esportazioni tedesche sono aumentate del 6,3% e le importazioni del 3,6% rispetto a dicembre 2023 dopo l'adeguamento del calendario e della stagionalità. Lo comunica l'Ufficio federale di statistica (Destatis) sulla base dei risultati preliminari, rilevando che le esportazioni sono aumentate dello 0,3% e le importazioni sono diminuite dell'8,3% rispetto a2023. Sono state esportate merci per un valore di 135,6 miliardi di euro e importate inmerci per un valore di 108,0 miliardi di euro. La bilancia del commercio estero si è chiusa nel2024 con undi 27,5 miliardi di euro.

