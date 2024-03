Germania | 62enne fa 217 dosi di vaccino Covid senza reazioni avverse | il web | È lui l' effetto collaterale - LO STUDIO

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Incredibile in, dove un uomo disi è sottoposto all'inoculazione delben 207 volte, di cui 134 ufficiali. I risultati sono clamorosi. Il tedesco non ha accusato nessuna reazione avversa dopo tutte queste. A rivelarlo unodei ricercatori della Friedrich-Alexa

Incredibile in Germania , dove un uomo di 62enne si è sottoposto all'inoculazione del vaccino Covid ben 207 volte, di cui 134 ufficiali. I risultati sono ... (ilgiornaleditalia)

Covid, si vaccina 217 volte e diventa un caso di studio: Il protagonista è un 62enne tedesco: gli scienziati lo hanno sottoposto a esami clinici per capire gli eventuali effetti collaterali sul sistema immunitario ...msn

Si vaccina 217 volte contro il Covid in poco più di due anni: Germania – In un singolare episodio in Germania, un 62enne ha sorpreso la comunità medica e il pubblico facendosi somministrare 217 dosi di vaccino anti-COVID-19, ben oltre il numero di richiami sugge ...livesicilia

In Germania un uomo si è vaccinato 217 volte contro il Covid: In Germania un uomo di 62 anni di Madgeburgo si è fatto vaccinare contro il Covid-19 per 217 volte, senza riportare effetti collaterali.lettera43