Gerevini | I Mondiali? Un punto di partenza

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quando vedi la meta inizi a credere che il più sia fatto, che il tuo sogno si stia per realizzare. La personale meta di Sveva, cremonese, reduce daiindoor di Atletica a Glasgow, era una medaglia nel pentathlon. Ci è arrivata vicinissimo, quarta ai piedi del podio. Sul momento, forse, come ha ammesso visibilmente commossa ai microfoni di Rai Sport, non ha realmente capito il valore della sua impresa. Prima del suo risultato il miglior piazzamento di una italiana, nelle multiple, era quello di Gertrud Bacher, sesta nell’eptathlon aiall’aperto di Parigi nel 2003. A Glasgow ha conseguito un piazzamento storico per i colori azzurri e ha migliorato, ancora una volta, il primato nazionale. Spesso, gli atleti lo dicono frequentemente, le persone non vedono il percorso fatto per arrivare a un determinato ...