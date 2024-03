Gente | è arrivato l’aiutino | serve per titoli ad effetto e ‘frustrati’!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’Inter prima confa ormai tendenza tra chi deve comporreade tra chi vede la propria squadra in caduta libera., è. Aiuta squadre prime in classifica, a +15 sulla seconda e dominatrici incontrastate.anche per comporread, ad una stampa alla deriva e a tifosi frustrati. Venghino, signori: approfittatevene! Insomma,va via come il pane. E soprattutto quest’anno ha delle percentuali di vendita straordinarie. Lo sa bene l’Inter, suo malgrado, e un quotidiano di Torino, chiamato Tuttosport, che un giorno sì e l’altro pure fa uso di ‘aiutino’ per anestetizzarsi e anestetizzare. Oggi, l’apertura del quotidiano ...