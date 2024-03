Genoa | Trevisani al veleno | “Rigore assegnato all’Inter una delle cose…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Inter-fa ancora discutere, anche a distanza di giorni, soprattutto per ilai nerazzurri. Tante le polemiche, non solo da parte dele dell’ambiente stesso. Su questo episodio si è espresso anche Riccardo. Le parole diRiccardosi è espresso in questo modo riguardo ilnella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Lupertoin cinque negativi al COVID-19 dopo i tamponi di oggi Probabili formazioni-Inter, 5^ giornata Serie ...