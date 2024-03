Il Genoa sarà ospite dell’Inter lunedì sera a San Siro. I rossoblù hanno continuato il lavoro di preparazione ed hanno definito il programma per la vigilia ... (inter-news)

La corsa playoff sta entrando nel vivo e oggi alle 16 il Milan di Abate aprirà le porte del Puma House of Football alla Fiorentina provando a conquistare ... (sport.quotidiano)

Genoa, sfida alla Juve per un promettente attaccante del Bastia: La Juventus punta sul proprio blasone, il Genoa su un accordo già strappato tempo fa con il club di appartenenza. Bianconeri e rossoblù sembrano pronti a sfidarsi.calciomercato

Toni solleva il dubbio sul rigore dato all'Inter contro il Genoa: "Se il VAR richiama l'arbitro...": Ospite di DAZN, Luca Toni è tornato sul rigore dato all'Inter: "Secondo me quello da fischiato da Ayroldi in Inter-Genoa non è rigore, il VAR lo ha anche richiamato e ...tuttojuve

Stop Ayroldi, la reazione dell’Aia stupisce tutti – IL RETROSCENA: Lo stop di Ayroldi dopo Inter-Genoa continua a tenere banco e la Gazzetta svela un retroscena riguardante la reazione dell’Aia Continua a far discutere l’arbitraggio e il conseguente stop di Ayroldi i ...calcioblog