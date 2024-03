Genoa | Ekuban può rinnovare Ma a una condizione

Avversario peggiore in questo momento non potrebbe esserci. Eppure il Genoa che lunedì sera farà visita all'Inter capolista e schiacciasassi... (calciomercato)

Inter – Genoa 2-1: pagelle fantacalcio e highlights: Allenatore: Simone Inzaghi. Genoa (3-5-2): 1 Martinez 6; 4 De Winter 5.5, 13 Bani 6, 22 Vasquez 7; 20 Sabelli 5.5 (dal 42' st Ekuban s.v.), 10 Messias 5.5 (dal 17' st Vitinha 6), 47 Badelj 6, 32 ...calciomagazine

Inter +15, Var choc: Nel finalissimo dentro anche Ekuban, perché Gila le ha provate tutte per non perdere e, diciamolo, avrebbe anche meritato di non farlo. Per l'Inter, già difficile anche la prima mezzora. Col Genoa che ...ilgiornale

Genoa coraggioso e Inter aiutata. Fra rigori fasulli ed errori, ecco la rabbia di Gilardino nel San Siro dei veleni: Il Grifone spaventa la capolista. Non c’è il tiro dal dischetto che provoca il due a zero, per protesta il presidente Zangrillo abbandona lo ...genova.repubblica