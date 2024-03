Genitorialità e lavoro | arriva lo sportello per il work-life balance

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ogni giorno ci sentiamo proprio come degli equilibristi, che cercano di fare in modo che tutti gli aspetti della nostra vita siano amalgamanti alla perfezione. Gli impegni di, quelli privati e i figli, se si è genitori. Se provassimo a chiedere alle persone che abbiamo accanto quanto l’organizzazione quotidiana pesi sulle singole esistenze, probabilmente la risposta sarebbe: tanto. Ecco perché l’attivazione di unoper il, che aiuti i lavoratori nella gestione degli aspetti burocratici dellaè interessante e utile. L’idea è nata da Zeta Service e potrebbe essere il primo passo per aiutare nella gestione di alcuni aspetti, anche perché – dati alla mano – è emerso che i numeri delle mamme e dei papà che si sono dimessi sono davvero ...