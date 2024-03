Generali valuta grandi dossier ma non ha trattative in corso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024)stando una serie di potenziali acquisizioni nell'ambito dei suoi piani di crescita, tra le quali figurano anche Aviva e Aegon, società la cui capitalizzazione si aggira attorno ai 10 miliardi di euro. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg secondo cui il Leone di Trieste ha avuto discussioni ad alto livello con alcuni soggetti anche se le stesse non hanno portato aformali né ci sono negoziati 'vivi' in, a quanto riferisce l'agenzia americana, prenderebbe in considerazione solo operazioni amichevoli, preferibilmente carta contro carta, e con soggetti la cui capitalizzazione non superi metà della propria. Sulla sua lista dei desideri figurerebbe più di una mezza dozzina di società tra cui, oltre ad Aviva (12,5 miliardi di sterline) ed Aegon (9,7 miliardi di euro), ...