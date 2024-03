Geas compie 70 anni Coppe | scudetti | gloria e grandi campioni | E l’avventura continua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Presidente dellaRepubblica firmava il provvedimento che elevava Sesto a rango di città. Aprivano le scuole civiche di musica Donizetti e d’arte Faruffini. Al governo c’erano i "ribelli" guidati da Abramo Oldrini, ex operaio deportato, diventato sindaco. Correva l’anno 1954 e il 5 marzo nasceva la polisportiva. "Un anno importante per Sesto. Quando un’associazione arriva a unversario simile, significa che ha saputo interpretare e organizzare bisogni profondi di una comunità. Ilha saputo rispondere a una complessa esigenza: quella di permettere a tutti di fare sport", scriveva già 20fa, per il 50esimo, Giorgio Oldrini, all’epoca sindaco, diventato poi presidente rossonero, prendendo il testimone da Beppe Carrà che nella sede di viale Marelli ci è rimasto dal ’77 fino alla sua morte nel 2012. ...