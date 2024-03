Gaza | la Francia lancia pacchi di aiuti umanitari sulla Striscia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le forze militari francesi, in coordinamento con quelle giordane, egiziane ed emiratine, hannoto nuovisu. I gruppi di soccorso hanno fatto sapere che è diventato quasi impossibile consegnare i rifornimenti nella maggior parte dellaa causa della difficoltà di organizzazione con l'esercito di Tel Aviv e delle ostilità in corso. Nel frattempo prosegue il conflitto tra Israele e Hamas, scoppiato il 7 ottobre 2023. Lo Stato ebraico e il gruppo estremista palestinese cercano di raggiungere un accordo per quanto riguarda il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. A mediare ci sono Stati come Egitto, Qatar e Usa. Sembra, però, essere sempre più lontana l'ipotesi di uno stop al conflitto entro l'inizio del mese sacro musulmano del Ramadan.