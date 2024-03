(Di mercoledì 6 marzo 2024)chiede una lista degli ostaggi, la risposta non arriva. Usa pensano a aiuti dal mare perNiente fumata bianca tra, l'per il cessate il fuoco ae per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ancora andato in porto. L'obiettivo di formalizzare l'intesa prima dell'inizio

(Adnkronos) – Niente fumata bianca tra Hamas e Israele, l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Niente fumata bianca tra Hamas e Israele, l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ... (calcioweb.eu)

Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Niente fumata bianca tra Hamas e Israele, l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ... (dayitalianews)

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 6 marzo: Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, mercoledì 6 marzo. Tutte le informazioni. Scopri di più ...tpi

Gaza, Israele-Hamas: strada in salita verso accordo. Biden in pressing: Dall'altro lato del campo, si punta il dito contro il premier israeliano. "Netanyahu non vuole raggiungere un accordo, la palla ora è nel campo degli americani" a cui spetta il compito di riportare ...adnkronos

Per un pezzo di pane: A Gaza, la mia terra, una volta cucinavamo e festeggiavamo tutti insieme. Ora i miei parenti per non morire di fame cercano mangime per animali ...vanityfair