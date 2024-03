Gaza | Israele-Hamas | strada in salita verso accordo Biden in pressing

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Niente fumata bianca tra, l'per il cessate il fuoco ae per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ancora andato in porto. L'obiettivo di formalizzare l'intesa prima dell'inizio del Ramadan, che comincia il 10 marzo, è ancora raggiungibile. Il tempo a disposizione però diminuisce, mentre la palla viene spedita da un lato all'altro del campo con relative responsabilità per lo stallo. Due giorni di negoziati al Cairo, dovenon ha inviato la propria delegazione, non hanno ancora consentito di trovare la quadra. Il presidente degli Stati Uniti Joeha detto che l'per un cessate il fuoco a"è nelle mani diin questo ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Mar Rosso: Usa abbattono missili e navi dalle aree Houthi. Biden: «Israele non ha scuse per fermare gli aiuti»: È il 150° giorno di guerra: oltre 30 mila persone uccise a Gaza e 71.533 feriti dal 7 ottobre. • Stop dei negoziati tra Israele e Hamas al Cairo. Ore 01:09 - Mar Rosso: gli Usa abbattono missili dalle ...msn

Un aretino nell’inferno palestinese: "Si beve dalle fogne sotto le bombe": Alfio Nicotra coordina la carovana delle Ong italiane impegnati nei luoghi di guerra tra Israele e Palestina "Non si muore solo a causa delle armi ma anche per disidratazione e malattie. I nostri aiut ...lanazione