(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – Niente fumata bianca tra, l'per il cessate il fuoco ae per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ancora andato in porto. L'obiettivo di formalizzare l'intesa prima dell'inizio del Ramadan, che comincia il 10 marzo, è ancora raggiungibile. Il tempo a disposizione però diminuisce,

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

(Adnkronos) – Niente fumata bianca tra Hamas e Israele, l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ... (calcioweb.eu)

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Mar Rosso: Usa abbattono missili e navi dalle aree Houthi. Biden: «Israele non ha scuse per fermare gli aiuti»: È il 150° giorno di guerra: oltre 30 mila persone uccise a Gaza e 71.533 feriti dal 7 ottobre. • Stop dei negoziati tra Israele e Hamas al Cairo. Ore 01:09 - Mar Rosso: gli Usa abbattono missili dalle ...msn

Gaza, Israele-Hamas: strada in salita verso accordo. Biden in pressing: (Adnkronos) - Niente fumata bianca tra Hamas e Israele, l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ancora andato in porto. L'obiettivo di ...msn

Un aretino nell’inferno palestinese: "Si beve dalle fogne sotto le bombe": Alfio Nicotra coordina la carovana delle Ong italiane impegnati nei luoghi di guerra tra Israele e Palestina "Non si muore solo a causa delle armi ma anche per disidratazione e malattie. I nostri aiut ...lanazione