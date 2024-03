Gaza | Hamas | Cessate il fuoco deve essere permanente | continuiamo a negoziare | Biden | Accordo prima del Ramadan

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Centocinquantaduesimo giorno di guerra in Medioriente ed è corsa contro il tempo per arrivare ad unsulilha confermato che nessuna intesa è stata fin qui raggiunta con Israele, ma che la volontà è quella di continuare a trattare. La speranza è che arrivi entro l'inizio

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Hamas continua a negoziare cessate il fuoco, Ramadan vicino: I negoziatori di Hamas, del Qatar e dell'Egitto, ma non di Israele, sono al Cairo per cercare di ottenere un cessate il fuoco di 40 giorni nella guerra tra Israele e il gruppo islamista, in tempo per ...it.investing

Mar Rosso, gli Usa abbattono tre droni e un missile Houthi: I tre droni e il missile erano stati lanciati dagli Houthi questa notte: gli Usa intrvengono prontamente e fermano l'attacco ...notizie

SABATO 9 MARZO, MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA PER LA PALESTINA. RIBELLARSI ALLA FOLLIA DELLE GUERRE E DEI GENOCIDI E’ GIUSTO E INDISPENSABILE: Dopo le manifestazioni simultanee in 120 città italiane ed europee del 24 febbraio, l'Italia torna in piazza. Sabato prossimo, ...primapaginachiusi