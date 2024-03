Gaza | al-Jazeera | “Nuovo attacco Israele su palestinesi in fila per aiuti”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – L’emittente al-ha segnalato unisraeliano contro iinper ricevereumanitari, a sud ovest diCity. Almeno otto irimasti feriti dal fuoco israeliano, riporta la tv, segnalando che la distribuzione dei beni era in corso nella rotonda Nabulsi. Una settimana fa sono stati uccisi più di centoin attesa dialimentari e altri 760 sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti dalle forze israeliane a.Il Consiglio di sicurezza nazionale diha intanto emesso un avviso per segnalare il rischio di attentati durante il mese sacro all’Islam, che inizia il 10 marzo, in quanto ”le organizzazioni ...

