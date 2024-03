Gascoigne a cuore aperto nel docufilm | “Sono un ubriacone triste”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 marzo 2024 – “Se voglio che la giornata sia brutta, so che devo andare al pub. Se voglio che sia una bella, mi basta andare a pescare”.e un avversario che non è mai riuscito a dribblare del tutto: l’alcol. A tal punto che l’ex star di Tottenham e Lazio si è rassegnato a vivere da “” fino alla morte. Lo rivela il calciatore nel‘Gazza vs Paul’ con il dramma dell'alcolismo e gli inutili (almeno finora) sforzi per liberarsi dalla dipendenza che hanno trasformato la sua vita in un inferno senza luce. Negli ultimi 30 anni, da quando si è ritirato dal calcio, l'ex talento di Tottenham e Lazio è entrato ed uscito da svariati centri di riabilitazione, senza però mai riuscire a liberarsi dal demone dell'alcol. “Ho deluso solo me stesso” "La gente conosce ...