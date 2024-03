“Garza dimenticata nel cuore di un paziente” | interdetto Enrico Coscioni | presidente Agenas

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Umberto Maddolo aveva 62 anni quando nel dicembre 2021 morì per le complicazioni di un intervento al. Con la riesumazione della salma si scoprì che l’equipe medica dell’ospedale di Salerno si eranel torace un pezzo di. A capo di quella equipe c’era il primario di cardiochirurgia del Ruggi di Aragonadell’(Agenzia Nazionale per la Sanità), ed a lungo consigliere per la sanità del governatore della Campania Vincenzo De Luca, una sorta di assessore ombra per l’ex sindaco di Salerno, un ruolo dal quale si è dimesso da qualche anno. Da stamane, per accuse legate alla presunta imperizia professionale nel corso di quell’intervento,è statoalla professione medica ...