Galleria Umberto di Napoli | il Comune ai condomini | Via al cantiere da lunedì Ecco il cronoprogramma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il dirigente del Servizio di Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio deldiha inviato oggi aidellaI diuna comunicazione con cui si annuncia “l’inizio della cantierizzazione” dei lavori. Intervento è denominato “Lavori di Restauro e Sistemazione della pavimentazione in marmo e lucernari in ferro e vetro dellaI” e si riferisce all’Accordo Quadro “con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 23 lotti, per l’esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale – ...