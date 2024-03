Gallarate | giovane accoltellato a lasciato a terra in un bagno di sangue | caccia all’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È stato trovato nella mattinata di domenica ferito e sanguinante untunisino nei pressi della Galleria Crocetta a, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il responsabile dell’aggressione. Gli agenti della Volante sono intervenuti in via Mazzini in seguito alla segnalazione di un cittadino che riferiva di aver rinvenuto una grossa pozza di. La perlustrazione e le informazioni acquisite hanno consentito dapprima di rintracciare nei pressi della Galleria Crocetta il tunisino ferito e successivamente rinvenire due coltelli sottoposti a sequestro. Secondo quanto emerso dalle attività di indagine condotte dagli investigatori del Commissariato ci sarebbe stata una lite tra due uomini durante la quale il, non in pericolo di vita, sarebbe stato colpito con tre fendenti (uno sul ...