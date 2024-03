Gabriele Gravina presidente Figc accusato di riciclaggio e appropriazione indebita | nel mirino anche una casa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si indaga su presunte irregolarità legate a un bando per il canale tematico della Lega Pro, con al centro delle verifiche il ruolo di

Sono appropriazione indebita e riciclaggio le ipotesi di reato su cui sta procedendo la procura di Roma nel fascicolo di indagine avviato alcuni mesi fa in ... (open.online)

Dossieraggio su Gravina: si indaga per appropriazione indebita e riciclaggio: L’inchiesta della Propcura di Roma, riporta il Corriere della Sera, ipotizza possibili attività illecite da parte del presidente della ...sportmediaset.mediaset

Dossieraggio, non solo Gravina: anche l’acquisto della Salernitana sotto esame: Non solo Gabriele Gravina, sarebbe stata eseguita un'azione di dossieraggio anche verso Danilo Iervolino per l'acquisto della Salernitana ...cittaceleste

Juventus, nel caso dossieraggio spunta anche Suarez: i documenti del suo esame passati illegalmente ai giornali: Caso dossieraggio, nei documenti forniti illegalmente alla stampa ci sarebbero anche gli atti del famoso esame di italiano di Luis Suarez ...sport.virgilio