Gabo | cronaca di un bestseller annunciato

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’America Latina è una terra di "uomini allucinati e donne la cui infinita ostinazione si fonde con la leggenda" in nome dell’amore. Donne come Ana Magdalena Bach. Che possiamo conoscere grazie ai figli di Gabriel García Márquez – Rodrigo, regista, e Gonzalo, artista – che contro la volontà espressa dal padre prima di morire fanno uscire in occasione di due anniversari il romanzo – anzi, un racconto lungo in cinque episodi – che vede protagonista questa enigmatica figura femminile. Ci vediamo in agosto esce in libreria oggi, giorno della nascita dell’autore di Cent’anni di solitudine avvenuta ad Aracataca in Colombia nel 1927, e a quasi dieci dalla morte sopraggiunta il 17 aprile 2014 a Città del Messico. García Márquez è stato insignito nel 1982, a 55 anni, del Premio Nobel per la Letteratura dopo il successo planetario didi una morte annunciata. Pur avendo ...