(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ozzano Emilia (Bologna), 6 marzo 2024 - È statodaiper un controllo e quando ha abbassato il finestrino dell'ai militari dell'Arma è apparso subito chiaro che l'uomo, un quarantaduenne italiano, avesse con sé. Sospetto condallo stessa quarantaduenne e dalla perquisizione effettuata adell'uomo, che è stato così denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio. Il tutto è avvenuto la sera di sabato 2 marzo, quando idella stazione di Ozzano, impegnati in alcuni controlli sul territorio degli Stradelli Guelfi, hannoun'guidata da un uomo di 42 anni, italiano, celibe, già noto alle forze dell’ordine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di ...

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - sfuma il passaggio in prestito dal Fenerbahce alla Lazio di Ryan Kent . L'esterno d'attacco preferisce infatti restare in Turchia. ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – sfuma il passaggio in prestito dal Fenerbahce alla Lazio di Ryan Kent . L’esterno d’attacco preferisce infatti restare in Turchia. ... (calcioweb.eu)

Tish Cyrus , mamma di Miley , nel suo podcast Sorry We're Stoned con ospite Wiz Khalifa ha raccontato di essersi avvicinata all'uso di erba a 46 anni, 10 anni ... (fanpage)

Fuma ‘erba’ in auto e viene fermato dai carabinieri: a casa ha mezzo chilo di marijuana: I militari hanno subito riconosciuto l’odore nell’abitacolo e fatto scattare la perquisizione anche domiciliare: denunciato per spaccio un uomo di 42 anni ...ilrestodelcarlino

La madre di Miley Cyrus Tish: “Se avessi iniziato prima a Fumare erba, sarei stata una mamma migliore”: "Mi sarei divertita di più se avessi iniziato prima a Fumare erba", le confessioni nel corso del podcast. Le parole di Tish Cyrus sull'uso della marijuana Tish Cyrus con Wiz Khalifa e la figlia Brandi ...fanpage

Strage erba, Castanga: “Revisione Rosa e Olindo Tutte bugie”/ “Saremo parte civile per difendere Raffaella”: Strage erba, per Rosa e Olindo conto alla rovescia/ Revisione ... Su di lei, infatti, precisa che “non spacciava, non Fumava e sicuramente non ha mai avuto problemi di alcun tipo con la giustizia”, ed ...ilsussidiario