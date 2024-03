Full Home Green | Promo Iphone 12

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È attiva ormai da diverse settimane la nuova offertadi Planetel, una soluzione che strizza l’occhio alla sostenibilità proponendo un unico pacchetto comprendente connettività in Fibra ottica e fino a 3 dispositivi ricondizionati TrenDevice, oltre a un albero Treedom assegnato. Pagando in comode rate da 36 o 48 mesi, il cliente si assicura una connessione ultraveloce fino a 2,5 Gb e device rigenerati di categoria eccellente, unendo così tecnologie di ultima generazione e attenzione per l’ambiente. La procedura per attivare l’offerta è davvero semplice: basta andare sul sito www.fibra.planetel.it, verificare la copertura del proprio indirizzo e scegliere l’opzione. I vantaggi Oltre alla classica modalità con cui la...