Frode fiscale | chiesti 4 anni e 9 mesi in Spagna per Ancelotti

Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Sono stati presi in custodia Salvatore Vetrano, noto come il “re dei surgelati” a Palermo , e Anna Bruno, figlia di un capo ... (dayitalianews)

Guai per Carlo Ancelotti , l'allenatore del Real Madrid ed ex tecnico di Milan, Juventus e Napoli. La procura spagnola ha chiesto quattro anni e nove mesi di ... (leggo)

Guy Wildenstein colpevole di Frode fiscale: Il Tribunale di Parigi ha condannato l’antiquario a quattro anni di carcere e una multa di 1 milione di euro: aveva nascosto alle autorità un’enorme collezione d’arte per evitare di pagare l’imposta d ...ilgiornaledellarte

