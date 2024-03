Frattesi tranquillizza l’Inter! Le condizioni del centrocampista ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

Buone notizie in casa Inter pertra poco terminerà il suo allenamento per la prossima sfida di Bologna. ULTIME ? Davidenon si è sottoposto a risonanza magnetica, quindi le suenon preoccupano. A riferirlo Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Ilex Sassuolo, che era rimasto in panchina durante la partita col Genoa per una fitta muscolare, non preoccupa. Potrebbe tornare già col Bologna. Con l'Atletico Madrid ci sarà.