Franco Israel, dalla Juventus a titolare nello Sporting: quanto possono guadagnare (ancora) i bianconeri: La Juventus è stata il trampolino di lancio per Franco Israel, portiere classe 2000 e titolare nell`andata degli ottavi di Europa League tra Sporting Lisbona e.calciomercato

Michelle Bolsonaro eyes the presidency of Brazil: It already seems clear that the wife of the former Brazilian president will begin her entry into active politics as soon as possible. She will likely start with the municipal elections scheduled for O ...english.elpais

Sporting Lisbona-Atalanta in diretta, risultato LIVE della partita di Europa League: La cronaca in diretta di Sporting Lisbona-Atalanta in programma oggi alle ore 18:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, ...fanpage