Francesconi | assist splendido In troppi stavolta fuori fase

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pisseri 6. Subisce tre gol ma ha qualche responsabilità solo sul terzo quando respinge troppo corto. Bravo sull’infido rasoterra di Cicconi, bene nelle uscite, rimane ingannato dall’angolo battuto da Schiavi. Piacentini 5,5. Cicconi arriva spesso fino all’area e lui fatica non poco a contenerlo, anche Finotto gode di troppa libertà (22’ st Ciofi 6 ha il merito di servire l’a Shpendi per il gol che ha fatto sperare fino all’ultimo secondo). Prestia 6. Fino a mezz’ora dalla fine avrebbe meritato anche di più poi pure lui perde le distanze e lasciaspazi agli attaccanti toscani. Silvestri 5,5. Inizia bene con un colpo di testa che sfiora il gol, ma dietro non è irreprensibile. Il primo gol di Panico pesa più su David che su di lui, il secondo invece è tutto suo dato che aveva perso la marcatura. Adamo 6. Si salva con la solita indomita ...