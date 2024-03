Francesco Totti | arriva il suo uovo di Pasqua | i dettagli della collaborazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In un momento in cui le collaborazioni benefiche sono finite al centro dell’attenzione dopo le vicende legate a Chiara Ferragni,la risposta diche di beneficenza ne ha fatta davvero parecchia nel corso degli anni. L’ex calciatore, non a caso, ha deciso di realizzare un progetto incon Sovrano Italia per portare il suo personaledisugli scaffali dei supermercati italiani. Lo scopo è benefico e l’azienda non ha esitato a mostrare idell’accordo.il suodiSono bastate poche ore per vedere l’didi...