(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sonoledallache ha interrotto la strada regionale 325, in Val di. Il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e ia Primo Bosi (Vaiano), Giovanni Morganti (Vernio) e Guglielmo Bongiorno (Cantagallo) lanciano un appello al governo e allaToscana, ente proprietario della strada L'articolo proviene da Firenze Post.

Prato, 5 marzo 2024 – Solo due giorni di autonomia, poi per le imprese tessili della Valbisenzio , ostaggio da sabato di due frane, una sulla Sr 325 a sud e ... (lanazione)

Prato, 6 marzo 2024 – Un’altra giornata passata nell’angoscia e a rincorrere notizie su viabilità, in Val di Bisenzio, dove le informazioni rassicuranti che ... (lanazione)

Frana Sr325, l’appello: “Valbisenzio in emergenza, la situazione peggiora di ora in ora”: Il presidente della Provincia Calamai e i sindaci scrivono alla Regione: “Circa 19mila persone si trovano ancora semi-isolate con numerose aziende che subiscano gravi difficoltà nei collegamento” ...lanazione

Frana in Val di Bisenzio: 19mila persone isolate. Sindaci: “Stato e Regione vengano a liberarci”: Sono 19mila le persone isolate dalla Frana che ha interrotto la strada regionale 325, in Val di Bisenzio. Il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e i sindaci a Primo Bosi (Vaiano), Giova ...firenzepost

Frana isola Val Bisenzio, Fita 'serve ristoro per autotrasporto': "Adeguati indennizzi per tutte le imprese danneggiate da questa calamità, compreso l'autotrasporto, e l'adozione di un piano di emergenza per la strada regionale 325". (ANSA) ...ansa