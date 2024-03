FOTO | Rivelato il nuovo stage di Dynamite | Tony Khan annuncia l’inizio di una nuova era

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La AEW, dopo un entusiasmante Revolution, si appresta ad iniziare unaera. Queste le parole didi oggi allo Sport Illustrated, mentre è statoanche il(dopo il logo) di, che riporta in auge gli storici tunnel. Ecco qui di seguito le parole del boss AEW e la primadelsetup che debutterà stanotte ad Atlanta, Georgia. “Stasera è il momento ideale – secondo– specialmente dopo un grandissimo Revolution. In diversi modi, è stata la fine di un lungo capitolo edi un altro. Sting ha terminato i suoi tre fenomenali anni in AEW, oltre che ha messo la parola fine sulla carriera più iconica della storia del wrestling. Si è ritirato ...