FOTO – L’Inter Legend approda in Georgia | quanti sorrisi e ricordi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Scende una lacrime d’emozione di fronte alle suggestivedi parte delche è appena arrivata inper la sfida di domani pomeriggio. ABBRACCI E– Scatti suggestivi quelli appena pubblicati dai canali ufficiali del, che non possono che riportare alla mente meravigliosi momenti della storia nerazzurra. Lee interisti sono appena arrivate in, in occasione della gara prevista domani 7 marzo alle ore 16.00 italiane Leimmortalano grandee abbracciati emozionanti fra le bandiere delche quest’oggi hanno viaggiato insieme per raggiungere la meta. Fra i presenti l’immancabile Javier Zanetti, ma anche Julio Cesar con gli ex compagni Maicon, ...