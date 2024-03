FOTO – Inter | allenamento in corsa verso Bologna | tra tiri e sorrisi!

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Procede la preparazione della ventottesima giornata di Serie A per l’. La squadra di Simone Inzaghi si è allenata ad Appiano Gentile in vista della sfida di sabato prossimo contro il– Tra, parate e risate, l’continua ad allenarsi ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi questa settimana ha nel mirino il, che affronterà in trasferta sabato alle ore 18.00. Sul campo del Centro Sportivo Suning tanti volti sereni e concentrati, come si evince dallepubblicate dai canali ufficiali nerazzurri. Dalla sessione d’odierna, inoltre, sono arrivate notizie importanti anche sul fronte infermeria. Pur non comparendo nelle, infatti, Hakan Calhanoglu e Davide ...

Alexis Sanchez ha segnato il suo primo gol in campionato in Inter-Genoa . Il cileno ha brillato contro il grifone e ha deciso il match, il premio dal profilo ... (inter-news)

Benjamin Pavard non vuole più fermarsi. L’obiettivo è quasi raggiunto, ma non ancora completato. Il francese pubblica una FOTO su Instagram. MESSAGGIO – ... (inter-news)

Donatella Di Rosa, conosciuta come Lady golpe dopo una sua denuncia di un colpo di stato negli anni novanta, rivelatosi poi inesistente, ha denunciato un ... (fanpage)

Cauet non si nasconde: "Nessun rischio che l'Inter possa perdere lo Scudetto": Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, è Intervenuto in collegamento a TVPlay: le sue parole sulla squadra di oggi e del passato. “L’Inter DI TRAPATTONI SIMILE ...tuttojuve

Inter, il ritorno di Arnautovic a Bologna. Titolare nella prima da avversario al Dall’Ara: La sfida di sabato tra Bologna e Inter sarà la prima da avversario per l'attaccante nerazzurro lo scorso anno tra le fila dei rossoblù ...fcinter1908

Sky – Bologna-Inter, Calhanoglu verso il rientro tra i convocati. Per Frattesi niente esami: Da Appiano Gentile due buone notizie per Simone Inzaghi in vista delle prossime due trasferte di Bologna e Madrid ...fcinter1908