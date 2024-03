FOTO Benevento | un difensore assente alla rifinitura al ‘Meomartini’

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSeduta diquesta mattina per i giallorossi di mister Auteri in vista del turno infrasettimanale di domani sera (20:30) quando ilaffronterà in trasferta il Potenza. Sul sintetico del “Meomartini”, superficie identica a quella che la Strega troverà al “Viviani”, il tecnico ha fatto svolgere, come da consuetudine, una prima parte dedicata ad una blanda attivazione muscolare. C’era curiosità soprattutto per conoscere le condizioni di Pastina, reduce da un leggero fastidio muscolare che lo ha costretto nei giorni precedenti a svolgere solo lavoro differenziato. Ilnon ha preso parte, così come lo squalificato Marotta e il lungodegente Meccariello.luce del forfait di Pastina, appare scontata la conferma del ...

Mare Fuori, Matteo Paolillo anticipa il destino di Edoardo – FOTO: Matteo Paolillo anticipa il destino del suo Edoardo Conte per la quinta stagione di Mare Fuori Con la sua conclusione, la quarta stagione di Mare Fuori ha lasciato numerose domande e poche risposte ...2anews

FOTO FV, Anche Arthur a seguire la Viola Under 18: La Fiorentina Under 18 sta sfidando in questi minuti al Viola Park il Milan, per il campionato di categoria. Tra i presenti sugli spalti dello stadio che sta ospitando la sfida è ...firenzeviola

FOTO FV, Anche Arthur a vedere la Fiorentina Under 18: La Fiorentina Under 18 al Viola Park sta sfidando il Milan per il campionato di categoria. Tra i presenti sugli spalti dello stadio che sta ospitando la sfida è presente anche il ...firenzeviola