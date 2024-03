Foschi | “Calzona ha ricompattato l’ambiente Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Rinoè intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Ilè tornato a vincere per tanti motivi: sono rientrati i calciatori, la forma fisica c’è, ma la squadra era buona anche ad inizio anno. In questo momento però, la squadra sta dando quello che deve dare. Con l’arrivo disi èsquadra e adesso il gruppo ha capito che ha qualcosa in più da dare alla città. Non sarà una sorpresa se ilfarà un filotto di risultati positivi perchè la squadra c’è, doveva solo ritrovarsi. Si è sbagliato qualcosa nel recentissimo passato, adesso diventa più difficile arrivare in Champions, ma sono certo che sarà bella questa lotta”. “Osimhen se ha fatto o detto qualcosa che non doveva fare l’ha fatto prima di partire per la ...