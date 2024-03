Fortnite Capitolo 5 | Stagione 2 a tema Mitologia Greca con tante collaborazioni in arrivo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La2 dista arrivando, ed iloramai è sulla bocca di tutto come si suol dire, ci stiamo riferendo alla. Epic Games ha già pubblicato due Teaser, che potete vedere nell’articolo in questione, il primo è Zeus, il secondo invece è Ade, due delle Skin del Pass Battaglia della2. Avete già saputo dei nuovi mondi LEGO per la modalità Creativa?: La2 del5 ci porta in Grecia Nel Pass Battaglia saranno presenti alcune delle divinità greche, oltre le già menzionate troveremo il Cerbero ed altre ancora, mentre le restanti potrebbero uscire nel negozio oggetti, dove saranno presenti anche nuove, dal mini pass di Avatar: ...

Final Fantasy VII Rebirth spiegato bene alla generazione Z. Spoiler: si piangerà moltissimo: Esclusiva PlayStation 5 è il secondo Capitolo di una trilogia che vuole riportare un vita una storia che appare eternaù.ilsole24ore

Fortnite Capitolo 5: Hercules, Xena, One Piece, Persona ed altre collaborazioni con la Stagione 2: L’attesa per le possibili collaborazioni nella Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 è sempre più febbrile, con i fan che scrutano l’orizzonte in attesa di scoprire quali nuove skin e contenuti ...techgaming

Fortnite, non solo One Piece: in arrivo le skin di Xena e Hercules: Sembrerebbe che tra le prossime collaborazioni in arrivo nella Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 ci siano quelle relative a Xena e Hercules. È ormai da qualche settimana che si parla delle possibili c ...msn