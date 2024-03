Forteto | la ricerca della verità Ecco la commissione d’inchiesta | Indagare su chi non ha vigilato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Era nell’aria da tempo, e ieri è arrivata l’ufficialità: inGiustizia del Senato, in sede deliberante, è stato approvato all’unanimità il ddl che istituisce nuovamente labicameralesul. A rivendicare la paternità di questa nuova svolta nel caso, è stato in primis il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: " Il Parlamento potrà così continuare adsugli abusi sui minori, sulle violenze e sulle responsabilità politico-istituzionali di questa vicenda di abusi, soprusi, violenze materiali e istituzionali: non mi stancherò mai di lavorare per la", ha commentato. La nuovanasce dalle ceneri di quella istituita nella scorsa legislatura che, come spiegano fonti ben informate, per un gioco di ...