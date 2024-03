Formula1 | Leclerc | “Pronti per essere vicini a Verstappen”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (askanews) – “Lottare con Max? Non per adesso, ma penso che siamo in una posizione molto migliore in comparazione con quella del 2023, quando dopo la prima gara cercavamo molto più di risolvere i problemi invece di concentrarci sul futuro. Siamoper essergli”. Parola di Charlesalla vigilia del Gp dell’Arabia Saudita., quarto in Bahrain, è convinto di poter ambire a risultati migliori nel prossimo Go a Gedda dove la Ferrari nel 2023 non è andata oltre il sesto e il settimo posto. “Non è difficileottimisti dopo il Bahrain – aggiunge – Mi concentro solo sulle nostre prestazioni, dobbiamo occuparci di molte cose all’interno del team e in squadra c’è molta chiarezza sulle aree da sviluppare. È un momento positivo sin da quando siamo cresciuti nella ...

Roma, 10 feb. (askanews) – "Il mio unico fine è trionfare; non mi accontento di posizioni secondarie". Parola di Charles Leclerc

