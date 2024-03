Formia ricorda Lucio Dalla

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Due giornate di intense e pure emozioni hanno arricchito la terza edizione dell’iniziativa dedicata a. L’evento “Come è profondo il mare” dal celebre brano (uscito nel 1977) tratto dal suo settimo album, un vero inno alla libertà di pensiero e di espressione, si è spalmato in due diversi momenti, domenica 3 e lunedì 4 marzo, il giorno della nascita del cantautore bolognese, che nel 2024 avrebbe festeggiato 81 anni. L’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Gianluca Taddeo ha voluto omaggiare l’artista emiliano con una serie di celebrazioni e testimonianze d’eccezione di personaggi che lo hanno amato e conosciuto durante la sua lunga e profonda carriera, in cui ha attraversato cinque decenni incidendo profondamente nella cultura popolare con il suo sound e il suo stile ...

Formia, i Carabinieri partecipano alla celebrazione del precetto pasquale: Nell’ambito della stessa manifestazione, la Compagnia di Formia ha voluto ancora una volta simboleggiare la vicinanza delle istituzioni ...ilfaroonline

FUTSAL - Parthenope, mai fermarsi: sfida a Formia per la Final Four: Dopo la splendida vittoria per 5-2 di sabato contro la Barrese, la Parthenope si rituffa subito sul parquet e vuole essere padrona del proprio destino. Martedì alle 21 è super sfida nel ritorno dei qu ...napolimagazine

“ricorda la Saint Tropez degli anni Sessanta”, la perla del Centro Italia: tra le località più belle d’Europa: The European Best Destinations ha riconosciuto questa meta turistica tra le principali 20 destinazioni europee ...ilcorrieredellacitta