Formia Incidente stradale mortale | la città piange il 17enne Giuseppe Maiolo

(Di mercoledì 6 marzo 2024)– Aveva soltanto 17 anni, la giovane vittima di un gravissimoverificatosi poco dopo mezzogiorno nel tratto iniziale della superstrada-Cassino, all’altezza con lo svincolo dellaGarigliano, in località Santa Croce aè deceduto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina quando le sue condizioni si sono ulteriormente L'articolo Temporeale Quotidiano.

