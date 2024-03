Forlì ora punta sul ‘suo’ Valentini Sprazzo vincente e nuova fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’importante vittoria di domenica sulla Luiss Roma è stata siglata a fil di sirena dal canestro di Davide Pascolo. Un tiro a buon fine che ha permesso ai biancorossi di mantenere inalterato il divario in classifica sull’inseguitrice Fortitudo. Al PalaTiziano, però, la Pallacanestro 2.015 si è goduta anche l’atteso ritorno sul parquet di Fabio, fondamentale pedina dello scacchiere di Antimo Martino. Il play-guardia classe ‘99 non sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, ma resta comunque una bocca da fuoco da tenere sotto controllo per le formazioni avversarie. Di tutto ciò ne ha dato subito prova proprio nell’ultima uscita a Roma. Dopo un mese di stop a causa di un fastidioso guaio muscolare (si fermò il 4 febbraio contro Trieste),, seppur fisiologicamente non ancora al top della forma, ha saputo ...