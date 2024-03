FONTI RAI | “ESCLUSO QUALSIASI COINVOLGIMENTO DI BARBARA D’URSO NEI PALINSESTI”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Rai, attraversoqualificate, escludedinei suoi prossimi. Tutti i dettagli. La notizia è stata rilasciata da Repubblica e dall’Ansa. “La smentita spegne così le insistenti voci degli degli ultimi giorni che davano la ex conduttrice di Mediaset pronta per un ritorno in casa Rai”.era stata ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In e si parlava di nuovi progetti su Rai1. “La conduttrice, dopo 15 anni trascorsi alla conduzione di Pomeriggio 5 su Canale 5, non ha trovato spazio nei nuoviMediaset ed in estate ha lasciato l’azienda di Cologno Monzese senza nascondere la sua delusione”, prosegue l’esclusivo retroscena di Repubblica dopo ...

