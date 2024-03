Fondi | lavori in corso per un nuovo asilo nido ecosostenibile

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024- Hanno preso il via lo s19 febbraio idi edificazione delfinanziato con idel PNRR. La struttura sorgerà nella zona della 167 e andrà a rispondere ad un’esigenza fortemente sentita in un comprensorio sprovvisto di asili nidi comunali. Grazie ad un finanziamento di 2.600.000 euro verrà realizzata un’ampia struttura su un unico livello in grado di ospitare fino a 133 bambini. L’edificio saràgrazie ad un doppio impianto fotovoltaico e solare termico e all’impiego di tecnologie volte a massimizzare il risparmio energetico. «Prosegue l’impegno dedicato all’edilizia scolastica– commentano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore ai...

Pisa, 25 gennaio 2024 – Lavori in corso all’asilo nido “Betti” a Pisanova in via Baldacci, per la ristrutturazione interna e la riqualificazione ... (lanazione)

I lavori sono in ritardo . Dovevano partire a settembre, ma il cantiere non è ancora stato avviato: "Ma partirà a breve – dice il sindaco Michele de Pascale –, ... (ilrestodelcarlino)

Casa e Ospedale di Comunità in Piazza Duomo, aggiudicato l’appalto per i lavori: Il 5 marzo 2024 è stata resa pubblica la decisione dell'Usl Umbria 2 di assegnare il contratto per la progettazione ...orvietosi

Scuole, nido alle Cascine e Parco Florentia: sei progetti strategici a Firenze: Sei progetti, tra cui quattro scuole, a Firenze e non solo: sono i sei progetti strategici, la cui progettazione definitiva è sostenuta economicamente dalla Fondazione CR Firenze, che hanno ottenuto ...055firenze

Cherasco, rotatoria in frazione Bricco: aggiudicati alla Sam Srl i lavori di costruzione: Verrà affidato alla ditta Sam costruzioni Srl di Cherasco, il cantiere della rotatoria che rimpiazzerà, in frazione Bricco, l’incrocio fra la Statale 231 e via Fossano. L’azienda ha vinto la gara d’ap ...cuneodice