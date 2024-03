Fondi Fa irruzione in un alimentari | picchia la proprietaria e mette a segno una rapina

(Di mercoledì 6 marzo 2024)– Una furia incontenibile quella di un 35enne arrestato in flagranza dalla polizia a. L’uomo, di origini pakistane è accusato diaggravata e tentato furto. Secondo la ricostruzione della polizia intervenuta, l’uomo è entrato in un negozio di generinel centro died ha sferrato un pugno alla titolare facendola L'articolo Temporeale Quotidiano.

Termoli. La nuova Lim “fa gola” nel plesso di via Volturno, i ladri fanno irruzione a scuola e la portano via: Docenti, personale Ata, dirigente scolastica e studenti erano entusiasti della recente introduzione nella scuola primaria di via Volturno della Lim di nuova generazione, costata all’istituto comprensi ...primopianomolise

Tag: botte all’anziana: Aveva fatto furtivamente irruzione nella casa di un'anziana signora con l'intento di portare via oro, gioielli e denaro. Autore dell'episodio un 49enne del posto... LatinaCorriere.it è la tua fonte di ...latinacorriere

Ladri in azione a Castellafiume, cittadini in strada e nei boschi fino a notte fonda per cercare di prenderli: Quando i malviventi hanno fatto irruzione in casa, la famiglia ... in centinaia sono usciti in strada muniti di torce per cercare di individuarli fino a notte fonda, perlustrando anche la zona boscosa ...rete8